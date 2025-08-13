Axios: Макрон занял очень жесткую позицию во время разговора с Трампом перед Аляской
Президент Франции Эмманюэль Макрон занял "очень жесткую" позицию во время онлайн-разговора европейских лидеров, президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом перед встречей последнего с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом Axios сообщил собеседник, который был на разговоре.
По его словам, Макрон сказал Трампу, что "встреча [речь идет о переговорах на Аляске 15 августа] – это очень большая уступка Путину".
Другой собеседник также сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте были "очень активными" во время разговора с Трампом, а премьер-министр Италии Джорджия Мелони "подняла несколько дельных вопросов".
Президент Польши Кароль Навроцкий напомнил Трампу о Варшавской битве ровно 105 лет назад, когда Польша воевала вместе с украинцами против большевиков в России, сказал собеседник.
- 13 августа Зеленский, руководители Европы и Трамп разговаривали перед поездкой президента США на переговоры с диктатором Путиным. Об основных тезисах разговора – читайте здесь.
- Зеленский сообщил, что его позиция – против территориальных уступок диктатору Путину в обмен на прекращение огня – остается неизменной.
- Руководитель Франции Макрон заявил, что во время звонка Трамп сообщил, что территориальные вопросы будут обсуждаться только Зеленским.
Комментарии (0)