Axios: Макрон зайняв дуже жорстку позицію під час розмови з Трампом перед Аляскою
Президент Франції Емманюель Макрон зайняв "дуже жорстку" позицію під час онлайн-розмови європейських лідерів, президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом перед зустріччю останнього з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці. Про це Axios повідомив співрозмовник, який був на розмові.
За його словами, Макрон сказав Трампу, що "зустріч [йдеться про переговори на Алясці 15 серпня] – це дуже велика поступка Путіну".
Інший співрозмовник також повідомив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та генеральний секретар НАТО Марк Рютте були "дуже активними" під час розмови з Трампом, а прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні "порушила кілька слушних питань".
Президент Польщі Кароль Навроцький нагадав Трампу про Варшавську битву рівно 105 років тому, коли Польща воювала разом з українцями проти більшовиків у Росії, сказав співрозмовник.
- 13 серпня Зеленський, керівники Європи та Трамп мали розмову перед поїздкою президента США на переговори з диктатором Путіним. Про основні тези розмови – читайте тут.
- Зеленський повідомив, що його позиція – проти територіальних поступок диктатору Путіну в обмін на припинення вогню – залишається незмінною.
- Керівник Франції Макрон заявив, що під час дзвінка Трамп повідомив, що територіальні питання обговорюватимуться лише Зеленським.
Коментарі (0)