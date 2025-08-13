Axios: Макрон зайняв дуже жорстку позицію під час розмови з Трампом перед Аляскою

Інший співрозмовник також розповів Axios, що Мерц та Рютте були "дуже активними" під час розмови з Трампом

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон зайняв "дуже жорстку" позицію під час онлайн-розмови європейських лідерів, президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом перед зустріччю останнього з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці. Про це Axios повідомив співрозмовник, який був на розмові.

За його словами, Макрон сказав Трампу, що "зустріч [йдеться про переговори на Алясці 15 серпня] – це дуже велика поступка Путіну".

Інший співрозмовник також повідомив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та генеральний секретар НАТО Марк Рютте були "дуже активними" під час розмови з Трампом, а прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні "порушила кілька слушних питань".

Президент Польщі Кароль Навроцький нагадав Трампу про Варшавську битву рівно 105 років тому, коли Польща воювала разом з українцями проти більшовиків у Росії, сказав співрозмовник.