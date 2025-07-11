Axios: Трамп планирует продавать союзникам по НАТО наступательное вооружение для Украины

Вооруженные силы Украины (иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ)

Президент США Дональд Трамп планирует продавать союзникам по НАТО не только системы Patriot, но и наступательное вооружение. После продажи оно будет поставлено Украине, сообщает Axios со ссылкой на источник.

По словам двух источников, знакомых с этими обсуждениями, схема была предложена на недавнем саммите НАТО, ее обсуждали с Украиной и европейскими союзниками.

Один из европейских чиновников подтвердил, что такой план обсуждался, но заявил, что его правительство не знает о каком-либо окончательном плане.

При этом пока ни один из собеседников не предоставил подробностей о том, когда и как эти планы будут реализованы.

"Президент США поставляет оборонительное оружие НАТО. НАТО может решить, что с ним делать. Мы не поставляем оружие Украине", – сказал один американский чиновник.

Трамп также рассматривает пакет санкций против России, инициированный сенатором Линдси Грэмом.

Однако представитель Белого дома сообщил изданию, что Трамп не подпишет его, если он не предоставит ему "100% гибкости" для введения и снятия санкций по своему усмотрению.