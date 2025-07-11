Axios: Трамп планує продавати союзникам по НАТО наступальне озброєння для України

Президент США готовий постачати Україні через НАТО не лише системи Patriot

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Президент США Дональд Трамп планує продавати союзникам по НАТО не лише системи Patriot, але й наступальне озброєння. Після продажу його поставлять Україні, повідомляє Axios з посиланням на співрозмовника.

За даними двох співрозмовників, знайомих з цими обговореннями, схему було запропоновано на нещодавньому саміті НАТО, її обговорювали з Україною та європейськими союзниками.

Один з європейських чиновників підтвердив, що таку схему обговорювали, але заявив, що його уряду не відомо про будь-який остаточний план.

Разом з тим, поки що жоден зі співрозмовників не надав подробиць про те, коли і як ці плани буде реалізовано.

"Президент США надсилає оборонну зброю НАТО. НАТО може вирішити, що з нею робити. Ми не надсилаємо зброю Україні", – сказав один американський чиновник.

Трамп також розглядає пакет санкцій проти Росії, ініційований сенатором Ліндсі Гремом.

Однак представник Білого дому повідомив виданню, що Трамп не підпише його, якщо він не надасть йому "100% гнучкість" для введення і зняття санкцій на свій розсуд.