Азербайджан и Армения опубликовали новые данные о погибших при трансграничных обстрелах

Официальные лица Азербайдзана и Армении озвучили новые данные о погибших во время трансграничных столкновений и взаимных обстрелов, которые начались 13 сентября.

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Министерство обороны Азербайджана завило, что после возобновления боевых действий погибли 77 азербайджанских военных и опубликовало список имен погибших.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате столкновений погибли 135 армянских военных.

Стороны продолжают выдвигать друг против друга обвинения в эскалации конфликта.

Осенью 2020 года Армения пошла на уступки Азербайджану, признав поражение в Нагорном Карабахе. Она согласилась вывести войска из Нагорного Карабаха и предоставить Азербайджану наземный коридор к Нахичеваньскому эксклаву. Россия как посредник ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом якобы для обеспечения выполнения этих договоренностей.

26 августа 2022 года армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020 года находился под контролем российских военных. По заявлению Баку, это произошло потому, что Ереван так и не выполнил своих обязательств по соглашению 2020 года.

Около полуночи 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном произошло обострение, в котором стороны обвиняют друг друга.

14 сентября Армения обратилась к России и ОДКБ с просьбой о предусмотренной договором военной помощи, но получила фактический отказ.

Сергій Бережний

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