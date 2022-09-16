UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Азербайджан и Армения опубликовали новые данные о погибших при трансграничных обстрелах

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 18:11
Азербайджан и Армения опубликовали новые данные о погибших при трансграничных обстрелах - Фото
Иллюстративное фото - шествие в память о погибших в войне за территориальную целостность Азербайджана (Фото - President.az)

Официальные лица Азербайдзана и Армении озвучили новые данные о погибших во время трансграничных столкновений и взаимных обстрелов, которые начались 13 сентября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости   

Министерство обороны Азербайджана завило, что после возобновления боевых действий погибли 77 азербайджанских военных и опубликовало список имен погибших.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате столкновений погибли 135 армянских военных.

Стороны продолжают выдвигать друг против друга обвинения в эскалации конфликта.

Осенью 2020 года Армения пошла на уступки Азербайджану, признав поражение в Нагорном Карабахе. Она согласилась вывести войска из Нагорного Карабаха и предоставить Азербайджану наземный коридор к Нахичеваньскому эксклаву. Россия как посредник ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом якобы для обеспечения выполнения этих договоренностей.

  • 26 августа 2022 года армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020 года находился под контролем российских военных. По заявлению Баку, это произошло потому, что Ереван так и не выполнил своих обязательств по соглашению 2020 года.  
  • Около полуночи 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном произошло обострение, в котором стороны обвиняют друг друга.
  • 14 сентября Армения обратилась к России и ОДКБ с просьбой о предусмотренной договором военной помощи, но получила фактический отказ. 
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армения Азербайджан нагорный карабах война погибшие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 