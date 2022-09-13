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Армения и Азербайджан дали официальные оценки числа погибших от трансграничных обстрелов

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 20:45
Армения и Азербайджан дали официальные оценки числа погибших от трансграничных обстрелов - Фото
Иллюстративное фото (скриншот из видео Минобороны Азербайджана)

Армения и Азербайджан сообщили официальные данные о военнослужащих, погибших в ходе нового обострения на границе.

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Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 50 азербайджанских военных погибли в результате обстрелов со стороны Армении. Среди погибших восемь были пограничниками, 42 – военнослужащими регулярной армии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления в парламенте, что на стороне Армении не менее 49 погибших, причем это "число не окончательное".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может "разжечь котел" между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от своего вторжения в Украину. 

  • Около полуночи 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном произошло обострение. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, премьер Армении Пашинян позвонил российскому диктатору Путину, Ереван намерен обратиться в российский военный блок ОДКБ.
Сергій Бережний
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