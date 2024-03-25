Азербайджан заявляет о предотвращении терактов в стране. Пишут о жителе Мурманска

В Баку заявили, что Аскеров планировал покушение на главу Лянкяранской городской исполнительной власти

Ильхам Алиев (Фото: EPA)

Служба государственной безопасности Азербайджана заявила о разоблачении лиц, которые планировали террористические акты в стране.

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Правоохранители заявляют, что у них "возникли обоснованные подозрения" в том, что гражданин Азербайджана Бахруз Аскеров 1988 года рождения, который проживает в российском Мурманске, готовился совершить теракт с гибелью людей.

Отмечается, что Аскеров "вовлекал в тайную связь" людей, проживающих в разных регионах республики, и давал им указания с целью организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти.

Также азербайджанцы заявляют, что подозреваемый поручил связным осуществить "заговор" против иностранца, который преподает английский в разных регионах страны.

В итоге Аскеров был арестован по статье о приготовлении к терроризму и взят под стражу.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что террористическая группировка ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за массовый расстрел людей в российском Подмосковье 22 марта, пыталась устроить атаки в его стране.

Вечером 22 марта в "Крокусе" перед концертом группы "Пикник" началась стрельба, возник пожар. В результате теракта десятки человек погибли и получили ранения. Несмотря на то, что ответственность за него взяла на себя ИГИЛ, россияне начали искать в теракте украинский след. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы якобы собирались бежать в Украину.

Министерство иностранных дел отвергло обвинения Кремля в причастности Украины к теракту. В ведомстве напомнили о "рязанском сахаре" – терактах 1999 года, спланированных российскими спецслужбами внутри России.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова российского диктатора, сказав, что тот сутки молчал и придумывал, как привязать теракт к Украине.

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