Азербайджан заявляє про запобігання терактам у країні. Пишуть про мешканця Мурманська

У Баку заявили, що Аскеров планував замах на голову Лянкяранської міської виконавчої влади

Ільхам Алієв (Фото: EPA)

Служба державної безпеки Азербайджану заявила про викриття осіб, які планували терористичні акти у країні.

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Правоохоронці заявляють, що у них "виникли обґрунтовані підозри" в тому, що громадянин Азербайджану Бахруз Аскеров 1988 року народження, який проживає в російському Мурманську, готувався вчинити теракт із загибеллю людей.

Зазначається, що Аскеров "втягував у таємний зв'язок" людей, що живуть у різних регіонах республіки, і давав їм вказівки з метою організації замаху на главу Лянкяранської міської виконавчої влади.

Також азербайджанці заявляють, що підозрюваний доручив зв'язковим здійснити "змову" проти іноземця, який викладає англійську в різних регіонах країни.

У результаті Аскерова було заарештовано за статтею про приготування до тероризму і взято під варту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що терористичне угруповання ІДІЛ, яке взяло на себе відповідальність за масовий розстріл людей у російському Підмосков'ї 22 березня, намагалося влаштувати атаки в його країні.

Увечері 22 березня у "Крокусі" перед концертом гурту "Пікнік" почалася стрілянина, виникла пожежа. Внаслідок теракту десятки людей загинули та отримали поранення. Незважаючи на те, що відповідальність за нього взяла на себе ІДІЛ, росіяни почали шукати в теракті український слід. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи нібито збиралися тікати до України.

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у причетності України до теракту. У відомстві нагадали про "рязанський цукор" – теракти 1999 року, сплановані російськими спецслужбами всередині Росії.

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова російського диктатора, сказавши, що той день мовчав і вигадував, як прив'язати теракт до України.

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