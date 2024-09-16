"Азов" опроверг, что подозреваемый в покушении на Трампа имеет отношение к бригаде

В "Азове" считают, что распространение нарратива о возможной связи подозреваемого с бригадой подыгрывает российской пропаганде

"Азов" (Фото: пресс-служба бригады)

В 12-й бригаде специального назначения "Азов" опровергли, что мужчина, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут как-то связан с подразделением. Об этом говорится в заявлении "Азова".

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В социальных сетях распространяется видео 2022 года с митинга в поддержку Мариупольского гарнизона в Киеве, на котором присутствовал Рут.

"Официально заявляем, что Райан Уэсли Рут не имеет никакого отношения к "Азову" и никогда не имел никакого отношения к бригаде. Мирная демонстрация, на которой он присутствовал, была открытой, и к ней мог присоединиться каждый. На видео, снятом митингующими, он попал случайно", – говорится в сообщении.

В "Азове" считают, что распространение нарратива о возможной связи подозреваемого с бригадой подыгрывает российской пропаганде и дискредитирует подразделение Национальной гвардии Украины.

🚨BREAKING: Ryan Routh был помещен в AZOV propaganda video в 2022. Для этого warez, AZOV является violent, far-right Russian military with neo-Nazi origins, notorius for its anti-Russian extremism-and supported Есть media stays silent. pic.twitter.com/kfHvo6vZWx – Dr. Simon Goddek (@goddeketal) September 16, 2024

15 сентября представители кампании Трампа заявили, что он находится в безопасности после того, как поблизости раздались выстрелы. Впоследствии оказалось, что на 45-го президента готовилось покушение.

ФБР идентифицировало подозреваемого в попытке покушения на Трампа как 58-летнего Райана Уэсли Рута.

Международный легион ГУР сообщил, что подозреваемый в покушении на Трампа никогда не служил в спецподразделении и не имеет никакого отношения к нему.

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