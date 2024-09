"Азов" опроверг, что подозреваемый в покушении на Трампа имеет отношение к бригаде

В 12-й бригаде специального назначения "Азов" опровергли, что мужчина, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут как-то связан с подразделением. Об этом говорится в заявлении "Азова".

В социальных сетях распространяется видео 2022 года с митинга в поддержку Мариупольского гарнизона в Киеве, на котором присутствовал Рут.

"Официально заявляем, что Райан Уэсли Рут не имеет никакого отношения к "Азову" и никогда не имел никакого отношения к бригаде. Мирная демонстрация, на которой он присутствовал, была открытой, и к ней мог присоединиться каждый. На видео, снятом митингующими, он попал случайно", – говорится в сообщении.

В "Азове" считают, что распространение нарратива о возможной связи подозреваемого с бригадой подыгрывает российской пропаганде и дискредитирует подразделение Национальной гвардии Украины.

