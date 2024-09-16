Зеленский отреагировал на покушение на Трампа: Рад, что он не пострадал

"Лучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали", – написал президент

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на вероятное второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которое состоялось 15 сентября. В сообщении в Х (бывший Twitter) он выразил свою поддержку американскому политику и его семье.

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"Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Лучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности", – написал глава государства.

Ранее ФБР идентифицировало подозреваемого во второй попытке покушения на Трампа как 58-летнего Райана Уэсли Рута. По данным журналистов CNN, проанализировавших соцсети Рута, он был большим поклонником Украины и призвал афганских военных участвовать в боевых действиях за Украину.

15 сентября 2024 года штаб Трампа заявил, что кандидат в президенты в опасности, поскольку рядом с ним, в гольф-клубе, произошла стрельба. Он не пострадал. Трампа уже поддержали Камала Гаррис и Джо Байден.

Это не первое, как утверждают американские правоохранители, покушение на Трампа. Предыдущее произошло 13 июля, когда в него стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа, заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

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