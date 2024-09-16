Зеленський відреагував на замах на Трампа: Радий, що він не постраждав

"Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали", – написав президент

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Президент Володимир Зеленський відреагував на ймовірний другий замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа, який відбувся 15 вересня. У дописі в Х (колишній Twitter) він висловив свою підтримку американському політику та його родині.

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"Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", – написав глава держави.

Раніше ФБР ідентифікувало підозрюваного у другій спробі замаху на Трампа як 58-річного Раяна Веслі Рута. За даними журналістів CNN, які проаналізували соцмережі Рута, він був великим прихильником України та закликав афганських військових брати участь у бойових діях за Україну.

15 вересня 2024 року штаб Трампа заявив, що кандидат у президенти є у небезпеці, оскільки поряд із ним, у гольф-клубі, сталася стрілянина. Він не постраждав. Трампа вже підтримали Камала Гарріс та Джо Байден.

Це не перший, як стверджують американські правоохоронці, замах на Трампа. Попередній стався 13 липня, коли у нього стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа, заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, аби засудити це.

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