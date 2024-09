У 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" заперечили, що чоловік, якого підозрюють у замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа Раян Веслі Рут якось пов’язаний із підрозділом. Про це йдеться в заяві "Азова".

У соціальних мережах шириться відео 2022 року з мітингу на підтримку Маріупольського гарнізону в Києві, на якому був присутній Рут.

"Офіційно заявляємо, що Раян Веслі Рут не має жодного відношення до "Азову" й ніколи не мав жодного стосунку до бригади. Мирна демонстрація, на якій він був присутній, була відкритою, і до неї міг приєднатися кожен. На відео, знятому мітингувальниками, він потрапив випадково", – йдеться у повідомленні.

В "Азові" вважають, що поширення наративу про можливий зв’язок підозрюваного з бригадою підігрує російській пропаганді та дискредитує підрозділ Національної гвардії України.

🚨BREAKING: Ryan Routh was featured in an AZOV propaganda video in 2022. For those unaware, AZOV is a violent, far-right Ukrainian militia with neo-Nazi origins, notorious for its anti-Russian extremism—and supported by the CIA. Yet the media stays silent. pic.twitter.com/kfHvo6vZWx