Підозрюваний у замаху на Трампа ніколи не служив у Міжнародному легіоні ГУР – заява підрозділу

"Чутки, що ширяться з цього приводу в деяких медіа, не відповідають дійсності", – заявили у спецпідрозділі

Дональд Трамп (Фото: EPA / BIZUAYEHU TESFAYE)

Міжнародний легіон Головного управління розвідки повідомив, що підозрюваний у другому замаху на Дональда Трампа ніколи не служив у спецпідрозділі та не має жодного стосунку до нього.

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"Громадянин США Раян Рут ніколи не служив у Міжнародному легіоні ГУР МО, не має жодного стосунку до підрозділу. Чутки, що ширяться з цього приводу в деяких медіа, не відповідають дійсності", – повідомив підрозділ воєнної розвідки.

Міжнародний легіон ГУР – окремий спецпідрозділ, який складається з іноземних добровольців та воює за Україну.

Раніше Федеральне бюро розслідувань США повідомило, що підозрюваним у другій спробі замаху на Трампа є 58-річний Раян Веслі Рут. CNN з посиланням на соцмережі Рута заявило, що чоловік був великим прихильником України та закликав афганських військових брати участь у бойових діях на її боці. Ці дані вже використовує російська пропаганда, аби звинуватити Україну в нібито причетності до замаху.

Тим часом президент Володимир Зеленський відреагував на замах: "Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали".

Також український лідер засудив політичне насилля.

15 вересня 2024 року штаб Трампа заявив, що кандидат у президенти є у небезпеці, оскільки поряд із ним, у гольф-клубі, сталася стрілянина. Він не постраждав. Трампа вже підтримали Камала Гарріс та Джо Байден.

Це не перший, як стверджують американські правоохоронці, замах на Трампа. Попередній стався 13 липня, коли у нього стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа, заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, аби засудити це. Трамп подякував американським спецслужбам за "видатну роботу".

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