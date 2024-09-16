Трамп після ймовірного замаху на нього подякував спецслужбам США за "видатну роботу"

Трамп висловив вдячність людям за їхню підтримку і теплі побажання. Він підкреслив, що робота спецслужб США була "видатною"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Angela Weiss)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп подякував американським спецслужбам за "видатну роботу" після ймовірної другої спроби замаху на нього 15 вересня. Про це політик написав у соцмережі Truth Social.

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Трамп подякував людям за турботу та добрі побажання. Він наголосив, що робота, яку виконали спецслужби США, є "абсолютно видатною".

"Найголовніше, я хочу подякувати Секретній службі США, шерифу Ріку Бредшоу та його Офісу хоробрих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам за неймовірну роботу, виконану сьогодні в Trump International, щоб зберегти мене у безпеці як 45-го президента Сполучених Штатів та кандидата від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах", – йдеться у дописі.

Раніше ФБР ідентифікувало підозрюваного у другій спробі замаху на Трампа як 58-річного Раяна Веслі Рута. За даними журналістів CNN, які проаналізували соцмережі Рута, він був великим прихильником України та закликав афганських військових брати участь у бойових діях за Україну.

15 вересня 2024 року штаб Трампа заявив, що кандидат у президенти є у небезпеці, оскільки поряд із ним, у гольф-клубі, сталася стрілянина. Він не постраждав. Трампа вже підтримали Камала Гарріс та Джо Байден.

Це не перший, як стверджують американські правоохоронці, замах на Трампа. Попередній стався 13 липня, коли у нього стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

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