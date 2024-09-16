Трамп после вероятного покушения на него поблагодарил спецслужбы за "выдающуюся работу"

Трамп выразил благодарность людям за их поддержку и теплые пожелания. Он подчеркнул, что работа спецслужб США была "выдающейся"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Angela Weiss)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поблагодарил американские спецслужбы за "выдающуюся работу" после вероятной второй попытки покушения на него 15 сентября. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

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Трамп поблагодарил людей за заботу и добрые пожелания. Он подчеркнул, что работа, которую проделали спецслужбы США, "абсолютно выдающаяся".

"Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его Офис храбрых и преданных патриотов, а также все правоохранительные органы за невероятную работу, проделанную сегодня в Trump International, чтобы сохранить меня в безопасности как 45-го президента Соединенных Штатов и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах", – говорится в сообщении.

Ранее ФБР идентифицировало подозреваемого во второй попытке покушения на Трампа как 58-летнего Райана Весли Рута. По данным журналистов CNN, проанализировавших соцсети Рута, он был большим поклонником Украины и призывал афганских военных участвовать в боевых действиях за Украину.

15 сентября 2024 года штаб Трампа заявил, что кандидат в президенты в опасности, поскольку рядом с ним, в гольф-клубе, произошла стрельба. Он не пострадал. Трампа уже поддержали Камала Харрис и Джо Байден.

Это не первое, как утверждают американские правоохранители, покушение на Трампа. Предыдущее произошло 13 июля, когда в него стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения Трампа, заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

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