Подозреваемый в покушении на Трампа не служил в Международном легионе ГУР – заявление

"Слухи, распространяющиеся по этому поводу в некоторых медиа, не соответствуют действительности", – заявили в спецподразделении

Дональд Трамп (Фото: EPA/BIZUAYEHU TESFAYE)

Международный легион Главного управления разведки сообщил, что подозреваемый во втором покушении на Дональда Трампа никогда не служил в спецподразделении и не имеет никакого отношения к нему.

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"Гражданин США Райан Рут никогда не служил в Международном легионе ГУР МО, не имеет никакого отношения к подразделению. Распространяющиеся по этому поводу слухи в некоторых медиа не соответствуют действительности", – сообщило подразделение военной разведки.

Международный легион ГУР – отдельное спецподразделение, которое состоит из иностранных добровольцев и воюет за Украину.

Ранее Федеральное бюро расследований США сообщило, что подозреваемым во второй попытке покушения на Трампа является 58-летний Райан Уэсли Рут. CNN со ссылкой на соцсети Рута заявило, что мужчина был большим поклонником Украины и призывал афганских военных участвовать в боевых действиях на ее стороне. Эти данные уже использует российская пропаганда, чтобы обвинить Украину в якобы причастности к покушению.

Тем временем президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение: "Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Лучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали".

Также украинский лидер осудил политическое насилие.

15 сентября 2024 года штаб Трампа заявил, что кандидат в президенты в опасности, поскольку рядом с ним, в гольф-клубе, произошла стрельба. Он не пострадал. Трампа уже поддержали Камала Харрис и Джо Байден.

Это не первое, как утверждают американские правоохранители, покушение на Трампа. Предыдущее произошло 13 июля, когда в него стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа, заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это. Трамп поблагодарил американские спецслужбы за "выдающуюся работу".

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