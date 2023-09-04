Бахмут. ВСУ имеют успех в районе Клещеевки, за неделю освободили новую территорию: карта
04.09.2023, 09:28
Реактивная артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины продолжают атаки в районе Бахмута и имели успех под Клещеевкой на прошлой неделе. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, россияне под Бахмутом стоят в обороне и пытаются сорвать наступление украинских воинов.
Она отметила, что враг контратакует в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки, но безуспешно.
ВСУ имеют "определенные успехи" в районе Клещеевки, за неделю освобождено 3 кв. км.
За все время атак под Бахмутом Силы обороны освободили 47 кв. км.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.
- 22 августа 2023 года воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей. Впоследствии появилось видео, на котором воины устанавливают в населенном пункте государственный флаг.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в деталях, как происходило освобождение Работино.
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