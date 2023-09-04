Бахмут. ВСУ имеют успех в районе Клещеевки, за неделю освободили новую территорию: карта

Вооруженные Силы Украины продолжают атаки в районе Бахмута и имели успех под Клещеевкой на прошлой неделе. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, россияне под Бахмутом стоят в обороне и пытаются сорвать наступление украинских воинов.

Она отметила, что враг контратакует в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки, но безуспешно.

ВСУ имеют "определенные успехи" в районе Клещеевки, за неделю освобождено 3 кв. км.

За все время атак под Бахмутом Силы обороны освободили 47 кв. км.





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