Бахмут. ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки, за тиждень звільнили нову територію: карта

Збройні Сили України продовжують атаки в районі Бахмута та мали успіх під Кліщіївкою минулого тижня. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, росіяни під Бахмутом стоять в обороні та намагаються зірвати наступ українських воїнів.

Вона зазначила, що ворог контратакує в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки, але безуспішно.

ЗСУ мають "певні успіхи" в районі Кліщіївки, за тиждень звільнено 3 кв. км.

За весь час атак під Бахмутом Сили оборони звільнили 47 кв. км.

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

22 серпня 2023 року воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних мешканців. Згодом з'явилося відео, на якому воїни встановлюють у населеному пункті державний прапор.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у деталях, як відбувалося звільнення Роботиного.

Читайте також: Анонімам із Пентагону варто більше озброювати ЗСУ, а не радити українцям, як їм воювати – Макфол

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.