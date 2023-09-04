Бахмут. ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки, за тиждень звільнили нову територію: карта
04.09.2023, 09:28
Реактивна артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України продовжують атаки в районі Бахмута та мали успіх під Кліщіївкою минулого тижня. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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За її словами, росіяни під Бахмутом стоять в обороні та намагаються зірвати наступ українських воїнів.
Вона зазначила, що ворог контратакує в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки, але безуспішно.
ЗСУ мають "певні успіхи" в районі Кліщіївки, за тиждень звільнено 3 кв. км.
За весь час атак під Бахмутом Сили оборони звільнили 47 кв. км.
- Генсек НАТО Столтенберг заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.
- 22 серпня 2023 року воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних мешканців. Згодом з'явилося відео, на якому воїни встановлюють у населеному пункті державний прапор.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у деталях, як відбувалося звільнення Роботиного.
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