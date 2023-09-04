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Бахмут. ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки, за тиждень звільнили нову територію: карта

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 09:28
Бахмут. ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки, за тиждень звільнили нову територію: карта - Фото
Реактивна артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України продовжують атаки в районі Бахмута та мали успіх під Кліщіївкою минулого тижня. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, росіяни під Бахмутом стоять в обороні та намагаються зірвати наступ українських воїнів.

Вона зазначила, що ворог контратакує в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки, але безуспішно.

ЗСУ мають "певні успіхи" в районі Кліщіївки, за тиждень звільнено 3 кв. км.

За весь час атак під Бахмутом Сили оборони звільнили 47 кв. км. 

Фронт у районі Бахмута (Мапа: Military Land)

Читайте також: Анонімам із Пентагону варто більше озброювати ЗСУ, а не радити українцям, як їм воювати – Макфол

Дмитро Гриниченко
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