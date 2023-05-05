Бахрейн чувствует, что не может игнорировать вопрос войны в Украине – эксперт

Бахрейн чувствует, что не может игнорировать вопрос войны в Украине, потому что от этого зависит реализация зерновой сделки, цены на энергетическом рынке и другие чувствительные для него вопросы. Так визит делегации Бахрейна в Украину прокомментировал корреспонденту LIGA.net эксперт по Ближнему Востоку Илия Куса.

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"Я думаю, что этот визит связан не с каким-то там фундаментальным переломом в наших отношениях, а скорее созданием определенной политической базы коммуникации с арабским миром, потому что у нас она достаточно пассивна. Этот визит — хороший шаг к усилению таких связей на двустороннем уровне, но не более того", — сказал Куса.

По его словам, Бахрейн чувствует, что не может игнорировать вопрос войны в Украине, так как от этого зависит реализация зерновой сделки, цены на энергетическом рынке и т.д.

Однако ждать от Бахрейна военной помощи вряд ли стоит, считает Куса, потому что это, по его словам, небольшая страна, у которой мало вооружения.

"Не думаю, что это была главная тема (переговоров. – Ред.). Я думаю, говорили об инвестициях и особенно послевоенном восстановлении, о гуманитарке", – сказал эксперт.

Сегодня президент Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни, прибывшего с визитом в Украину. Президент назвал это "важным сигналом о взаимодействии и поддержке между нашими государствами".

Бахрейн считает, что все три предложения по достижению мира в Украине – президента Зеленского, папы римского Франциска и власти Китая – могут быть основой для переговоров по прекращению российской агрессии.

Вадим Ребрина

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