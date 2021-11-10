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Баканов ответил на упрек Авакова: СБУ заранее подает в СНБО списки на санкции

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 19:40
Баканов ответил на упрек Авакова: СБУ заранее подает в СНБО списки на санкции - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности заблаговременно подает в Совет национальной безопасности и обороны списки претендентов на введение санкций. Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов на брифинге после заседания СНБО.

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На брифинге журналист задал вопрос – почему члены СНБО получают санкционные списки, по которым надо принимать решение, за несколько минут до начала заседания СНБО.

"Хочу этот миф развеять. Такого не происходит. Каждый орган работает согласно своих внутриведомственных нормативов. Работники Службы безопасности Украины подготавливают и подают документы на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны заблаговременно. Поэтому просьба на этом вопросе не спекулировать. Но если есть вопросы к каким-нибудь другим органам, которые подают документы на заседания СНБО, то просьба обращаться к ним за определенными разъяснениями", – сказал Баканов.

На уточнение журналиста, что он не спекулировал, а передал слова экс-главы МВД Арсена Авакова, председатель СБУ ответил: "Тогда просьба обратиться к Арсену Борисовичу и выяснить вопрос, каким образом подаются документы в СНБО, в том числе и Национальной полицией, которая представляет Кабинет министров на этих заседаниях".

Баканов еще раз подчеркнул, что СБУ "добросовестно относится к своим обязательствам и должным образом готовит документы".

Наталия Медведева
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