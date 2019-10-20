Балух: Никогда не пойму людей, которые "устали от войны"

Владимир Балух Фото: Тарас Ибрагимов

Освобожденный из российского плена 7 сентября в рамках обмена 35 на 35 Владимир Балух заявил, что не понимает тех украинцев, которые "устали от войны". Об этом он сказал НВ.

"Есть определенные люди, которые "устали от войны". Мы были на встрече с митрополитом Епифанием (главой ПЦУ, - ред.)в Михайловском соборе. И он сказал такую вещь: "Как можно устать от любви к своей земле, от любви к родине, к родным, к близким?". Действительно, как можно отказаться от себя? Я этого никогда не пойму", - подчеркнул бывший политзаключенный.

30 апреля 2015 года в доме Балуха был проведен обыск оккупационными властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг. Позже у него были якобы обнаружены 89 "военных" патронов калибра 5,45 × 39, изготовленных промышленным образом, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы. 4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.

Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию — из-за флага Украины во дворе своего дома.

рассказал о пытках в российских СИЗО и колониях, которые применяли к нему сотрудники российских силовых органов. 16 сентября Балух

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