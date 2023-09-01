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Батальон "Шаман" не заточен под убийства генералов РФ, у них другие задачи, уточнили в ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 11:15
Батальон
Кирилл Буданов (скриншот)

Элитное подразделение Главного управления разведки "Шаман", о котором в августе писали СМИ, в том числе зарубежные, не "заточено" под ликвидацию российского генералитета, – "этим занимаются другие люди". Об этом в интервью Наталье Мосийчук на канале 1+1 сказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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По его словам, это "одно из нескольких" боевых подразделений ведомства.

"Шаман" – это позывной их командира. Они воюют достаточно неплохо. Всем, с кем они сталкиваются, встречи с ними, думаю, запоминаются", — уточнил Буданов.

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Интервьюер уточнила: это подразделение не заточено под ликвидацию российских генералов?

"Нет. Это другие точки... Этим занимаются другие люди", – ответил он.

Євген Пилипенко
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шаманвойнагурспецназКирилл Буданов
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