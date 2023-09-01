Батальон "Шаман" не заточен под убийства генералов РФ, у них другие задачи, уточнили в ГУР

Элитное подразделение Главного управления разведки "Шаман", о котором в августе писали СМИ, в том числе зарубежные, не "заточено" под ликвидацию российского генералитета, – "этим занимаются другие люди". Об этом в интервью Наталье Мосийчук на канале 1+1 сказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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По его словам, это "одно из нескольких" боевых подразделений ведомства.

"Шаман" – это позывной их командира. Они воюют достаточно неплохо. Всем, с кем они сталкиваются, встречи с ними, думаю, запоминаются", — уточнил Буданов.

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Интервьюер уточнила: это подразделение не заточено под ликвидацию российских генералов?

"Нет. Это другие точки... Этим занимаются другие люди", – ответил он.

7 августа 2023 года ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: там бойцы "Шамана" уничтожили отряд ракетных войск оккупантов.

9 августа The Times со ссылкой на бойца подразделения заявило об их новой задаче: убить высокопоставленных российских офицеров. Представитель разведки Юсов сообщил, что это уже происходит.

Юсов также отметил, что спецслужбы Запада не могут ликвидировать российского диктатора Путина потому, что Россия остается государством с разветвленной сетью спецслужб и структур безопасности.

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