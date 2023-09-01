Батальйон "Шаман" не заточений під вбивства російських генералів. Мають інші завдання, уточнив ГУР

Елітний підрозділ Головного управління розвідки "Шаман", про який у серпні писали ЗМІ, зокрема й закордонні, не "заточений" під ліквідацію російського генералітету – "цим займаються інші люди". Про це в інтерв'ю Наталії Мосійчук на каналі 1+1 сказав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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За його словами, це "один із кількох" бойових підрозділів відомства.

"Шаман" – це позивний їхнього командира. Вони воюють досить непогано. Усім, з ким вони стикаються, зустрічі з ними, гадаю, запам'ятовуються", – уточнив Буданов.

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Інтерв'юер уточнила: чи цей підрозділ не заточений під ліквідацію російських генералів?

"Ні. Це інші точки... Цим займаються інші люди", – відповів він.

7 серпня 2023 року ГУР повідомило, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої Херсонської області: там бійці "Шамана" знищили загін ракетних військ окупантів.

9 серпня The Times з посиланням на бійця підрозділу заявило про їхнє нове завдання: вбити високопоставлених російських офіцерів. Представник розвідки Юсов повідомив, що це вже відбувається.

Юсов також зазначив, що спецслужби Заходу не можуть ліквідувати російського диктатора Путіна тому, що Росія залишається державою з розгалуженою мережею спецслужб та безпекових структур.

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