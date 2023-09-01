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Батальйон "Шаман" не заточений під вбивства російських генералів. Мають інші завдання, уточнив ГУР

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 11:15
Батальйон
Кирило Буданов (скриншот)

Елітний підрозділ Головного управління розвідки "Шаман", про який у серпні писали ЗМІ, зокрема й закордонні, не "заточений" під ліквідацію російського генералітету – "цим займаються інші люди". Про це в інтерв'ю Наталії Мосійчук на каналі 1+1 сказав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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За його словами, це "один із кількох" бойових підрозділів відомства.

"Шаман" – це позивний їхнього командира. Вони воюють досить непогано. Усім, з ким вони стикаються, зустрічі з ними, гадаю, запам'ятовуються", – уточнив Буданов.

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Інтерв'юер уточнила: чи цей підрозділ не заточений під ліквідацію російських генералів?

"Ні. Це інші точки... Цим займаються інші люди", – відповів він.

Євген Пилипенко
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