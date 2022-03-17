Байден даст понять Си, что Китай понесет ответственность, если поддержит Россию – Блинкен

Президент США Джо Байден в завтрашнем разговоре с лидером Китая Си Цзиньпина предупредит: КНР понесет ответственность, если поддержит Россию в войне с Украиной. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил: США призывают все страны, особенно те, которые имеют влияние на Россию, использовать все рычаги, чтобы заставить Москву прекратить войну в Украине.

Блинкен считает, что Китай несет ответственность за использование влияния на Путина и защиту международных правил и принципов.

"Вместо этого, похоже, что Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить эту агрессию, стремясь изобразить себя нейтральным арбитром. И мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность прямой помощи России военной техникой для использования в Украине", – сказал он.

Блинкен отметил, что Байден ясно даст понять Си Цзиньпину: Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии.

13 марта американские СМИ сообщили, что Путин просит помощи у Китая в войне с Украиной. В Китае ответили, что не слышали, чтобы Россия просила о такой помощи.

Однако в Госдепе считают, что Китай может поддержать агрессию РФ военной техникой.

Читайте также: Путин втягивает Китай в войну. Что может ответить Пекин – статья The Economist

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.