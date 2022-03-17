UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден даст понять Си, что Китай понесет ответственность, если поддержит Россию – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 22:47
Байден даст понять Си, что Китай понесет ответственность, если поддержит Россию – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден в завтрашнем разговоре с лидером Китая Си Цзиньпина предупредит: КНР понесет ответственность, если поддержит Россию в войне с Украиной. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил: США призывают все страны, особенно те, которые имеют влияние на Россию, использовать все рычаги, чтобы заставить Москву прекратить войну в Украине.

Блинкен считает, что Китай несет ответственность за использование влияния на Путина и защиту международных правил и принципов.

"Вместо этого, похоже, что Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить эту агрессию, стремясь изобразить себя нейтральным арбитром. И мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность прямой помощи России военной техникой для использования в Украине", – сказал он.

Блинкен отметил, что Байден ясно даст понять Си Цзиньпину: Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии.

Читайте также: Путин втягивает Китай в войну. Что может ответить Пекин – статья The Economist

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война си цзиньпин джо байден Энтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 