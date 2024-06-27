Байден и Трамп проведут первые президентские дебаты: в центре внимания – возраст

Хорошие результаты могут нейтрализовать опасения по поводу возраста Байдена и сосредоточить внимание на политических вопросах, утверждают журналисты

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден и 45-й американский глава Дональд Трамп 27 июня проведут первые президентские дебаты на выборах 2024 года. Кандидаты встретятся в студии CNN в Атланте без публики, пишет CBS News. Reuters отметило, что в центре внимания избирателей на дебатах будет возраст кандидатов.

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Журналисты CBS News отметили, что дебаты станут первым случаем выступления обоих кандидатов на сцене дебатов с 2020 года.

Среди возможных тем дискуссии, по данным издания – безопасность границ и иммиграция, право на аборт, судебные дела против Трампа, осуждение сына президента Гантера Байдена за покупку и хранение оружия, экономика и прочее.

Агентство Reuters указало, что в центре внимания избирателей на дебатах будет возраст кандидатов.

Хорошие результаты могут нейтрализовать опасения по поводу возраста Байдена и сосредоточить внимание избирателей на политических вопросах. Со своей стороны, слабые результаты могут замедлить сбор средств и подтолкнуть Трампа к дальнейшему продвижению в опросах, утверждает агентство.

15 мая Байден согласился на дебаты с Трампом, призвав его выбрать для этого даты. В ответ Трамп заявил, что "готов и хочет провести дебаты в два предложенных срока – в июне и сентябре".

15 июня кандидаты в президенты США договорились о первых правилах предвыборных дебатов: они будут проходить без предварительно записанных речей.

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