Байден и Трамп проведут первые президентские дебаты: в центре внимания – возраст
Президент США Джо Байден и 45-й американский глава Дональд Трамп 27 июня проведут первые президентские дебаты на выборах 2024 года. Кандидаты встретятся в студии CNN в Атланте без публики, пишет CBS News. Reuters отметило, что в центре внимания избирателей на дебатах будет возраст кандидатов.
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Журналисты CBS News отметили, что дебаты станут первым случаем выступления обоих кандидатов на сцене дебатов с 2020 года.
Среди возможных тем дискуссии, по данным издания – безопасность границ и иммиграция, право на аборт, судебные дела против Трампа, осуждение сына президента Гантера Байдена за покупку и хранение оружия, экономика и прочее.
Агентство Reuters указало, что в центре внимания избирателей на дебатах будет возраст кандидатов.
Хорошие результаты могут нейтрализовать опасения по поводу возраста Байдена и сосредоточить внимание избирателей на политических вопросах. Со своей стороны, слабые результаты могут замедлить сбор средств и подтолкнуть Трампа к дальнейшему продвижению в опросах, утверждает агентство.
- 15 мая Байден согласился на дебаты с Трампом, призвав его выбрать для этого даты. В ответ Трамп заявил, что "готов и хочет провести дебаты в два предложенных срока – в июне и сентябре".
- 15 июня кандидаты в президенты США договорились о первых правилах предвыборных дебатов: они будут проходить без предварительно записанных речей.
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