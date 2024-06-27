Байден і Трамп проведуть перші президентські дебати: у центрі уваги – вік

Хороші результати можуть нейтралізувати побоювання щодо віку Байдена і зосередити увагу виборців на політичних питаннях, стверджують журналісти

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден і 45-й американський очільник Дональд Трамп 27 червня проведуть перші президентські дебати на виборах 2024 року. Кандидати зустрінуться в студії CNN в Атланті без публіки, пише CBS News. Reuters зазначило, що в центрі уваги виборців на дебатах буде вік кандидатів.

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Журналісти CBS News зауважили, що дебати стануть першим випадком виступу обох кандидатів на дебатній сцені з 2020 року.

Серед можливих тем дискусії, за даними видання, – безпека кордонів та імміграція, право на аборт, судові справи проти Трампа, засудження сина президента Гантера Байдена за купівлю та зберігання зброї, економіка й інше.

Агентство Reuters зазначило, що в центрі уваги виборців на дебатах буде вік кандидатів.

Хороші результати можуть нейтралізувати побоювання щодо віку Байдена і зосередити увагу виборців на політичних питаннях. Зі свого боку слабкі результати можуть уповільнити збір коштів і підштовхнути Трампа до подальшого просування в опитуваннях, стверджує агентство.

15 травня Байден погодився на дебати з Трампом, закликавши його вибрати для цього дати. У відповідь Трамп заявив, що "готовий і хоче провести дебати у два запропоновані терміни – у червні та вересні".

15 червня кандидати у президенти США домовилися про перші правила передвиборчих дебатів: вони відбуватимуться без попередньо записаних промов.

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