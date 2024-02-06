Байден не подпишет законопроект Палаты о помощи Израилю без Украины: Это уловка

Джо Байден (Фото: EPA/DAVID BECKER)

Президент США Джо Байден не подпишет законопроект Палаты представителей, который предусматривает отдельную помощь Израилю без Украины. Об этом сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью каналу NBC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, документ Палаты является "уловкой".

"Мы считаем эту уловку — и мы рассматриваем ее как уловку, которая была выдвинута Палатой представителей прямо сейчас — как несерьезную попытку справиться с проблемами национальной безопасности, с которыми сталкивается Америка", — сказал Салливан.

Ранее спикер Палаты Майк Джонсон заявил о выдвижении законопроекта о предоставлении помощи Израилю после того, как Сенат достиг предварительного иммиграционного соглашения, по которому он намерен проголосовать на этой неделе.

Спикер Палаты представителей о законопроекте о помощи Украине: Еще хуже, чем мы ожидали.

2 февраля лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что на следующей неделе верхняя палата будет голосовать за законопроект о национальной безопасности, содержащий двухпартийное соглашение по безопасности границ, а также помощь Украине и Израилю.

4 февраля Белый дом подверг критике заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который в субботу вечером анонсировал отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю – без денег для Украины.

Читайте также: Кэмерон о "тупике" в войне и сообщении Трампу: Наша экономика в 25 раз больше российской