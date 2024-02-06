Байден не подпишет законопроект Палаты о помощи Израилю без Украины: Это уловка
Джо Байден (Фото: EPA/DAVID BECKER)

Президент США Джо Байден не подпишет законопроект Палаты представителей, который предусматривает отдельную помощь Израилю без Украины. Об этом сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью каналу NBC News.

По его словам, документ Палаты является "уловкой". 

"Мы считаем эту уловку — и мы рассматриваем ее как уловку, которая была выдвинута Палатой представителей прямо сейчас — как несерьезную попытку справиться с проблемами национальной безопасности, с которыми сталкивается Америка", — сказал Салливан.

Ранее спикер Палаты Майк Джонсон заявил о выдвижении законопроекта о предоставлении помощи Израилю после того, как Сенат достиг предварительного иммиграционного соглашения, по которому он намерен проголосовать на этой неделе.

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