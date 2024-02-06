Байден не підпише законопроєкт Палати про допомогу Ізраїлю без України: Це хитрощі

Джо Байден (Фото: EPA/DAVID BECKER)

Президент США Джо Байден не підпише законопроєкт Палати представників, який передбачає окрему допомогу Ізраїлю без України. Про це повідомив його радник із національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю каналу NBC News.

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За його словами, документ Палати є "хитрощами".

"Ми вважаємо цю хитрість – і ми розглядаємо її як хитрість, яку було висунуто Палатою представників прямо зараз – як несерйозну спробу впоратися з проблемами національної безпеки, з якими стикається Америка", – сказав Салліван.

Раніше спікер Палати Майк Джонсон заявив про висунення законопроєкту про надання допомоги Ізраїлю після того, як Сенат досяг попередньої імміграційної угоди, за якою він має намір проголосувати цього тижня.

Спікер Палати представників про законопроєкт про допомогу Україні: Ще гірше, ніж ми очікували.

2 лютого лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що наступного тижня верхня палата голосуватиме за законопроєкт про національну безпеку, що містить двопартійну угоду щодо безпеки кордонів, а також допомогу Україні та Ізраїлю.

4 лютого Білий дім розкритикував заяву спікера Палати представників Майка Джонсона, який у суботу ввечері анонсував окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю – без грошей для України.

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