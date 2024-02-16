Байден: Неспособность помочь Украине в критический момент не будет забыта. На руку Путину

Байден заявил, что поддержка двухпартийного законопроекта о продолжение помощи Украине — это противостояние Путину

Джо Байден (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Джо Байден заявил, что противодействие продолжению военной помощи Украине играет на руку диктатору Владимиру Путину. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, неспособность поддержать Украину в критический момент "никогда не будет забыта".

"Поддержка нашего двухпартийного законопроекта о национальной безопасности — это противостояние Путину. Противодействие этому играет ему на руку", — заявил Байден.

Палата представителей США решила уйти на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав за законопроект по финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Спикер Белого дома Эндрю Бейтс в служебной записке заявил, что республиканец Майк Джонсон сокращает время и уходит на каникулы "вместо того, чтобы положить конец ущербу, который он наносит нашей национальной безопасности".

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании. Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

14 февраля президент США Джо Байден призвал Джонсона "немедленно" поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Однако Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ и пока не будет выносить на голосование вопрос продолжения военной и финансовой помощи Украине.

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