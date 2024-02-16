Байден: Нездатність допомогти Україні у критичний момент не буде забута. Це на руку Путіну
Президент США Джо Байден заявив, що протидія продовженню військової допомоги Україні грає на руку диктатору Володимиру Путіну. Про це він написав у X (Twitter).
За його словами, нездатність підтримати Україну в критичний момент "ніколи не буде забута".
"Підтримка нашого двопартійного законопроєкту про національну безпеку – це протистояння Путіну. Протидія цьому грає йому на руку", – заявив Байден.
Палата представників США вирішила піти на перерву до 28 лютого, так і не проголосувавши за законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Спікер Білого дому Ендрю Бейтс у службовій записці заявив, що республіканець Майк Джонсон скорочує час і йде на канікули "замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".
- 13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт щодо іноземного фінансування. Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.
- 14 лютого президент США Джо Байден закликав Джонсона "негайно" поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Однак Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає більш жорстких заходів щодо безпеки кордонів і поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.
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