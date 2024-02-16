Байден: Нездатність допомогти Україні у критичний момент не буде забута. Це на руку Путіну

Байден заявив, що підтримка двопартійного законопроєкту про продовження допомоги Україні – це протистояння Путіну

Джо Байден (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Джо Байден заявив, що протидія продовженню військової допомоги Україні грає на руку диктатору Володимиру Путіну. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, нездатність підтримати Україну в критичний момент "ніколи не буде забута".

"Підтримка нашого двопартійного законопроєкту про національну безпеку – це протистояння Путіну. Протидія цьому грає йому на руку", – заявив Байден.

Палата представників США вирішила піти на перерву до 28 лютого, так і не проголосувавши за законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Спікер Білого дому Ендрю Бейтс у службовій записці заявив, що республіканець Майк Джонсон скорочує час і йде на канікули "замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт щодо іноземного фінансування. Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.

14 лютого президент США Джо Байден закликав Джонсона "негайно" поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Однак Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає більш жорстких заходів щодо безпеки кордонів і поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

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