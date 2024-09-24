Байден подготовил речь на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. NYT узнала детали
Президент США Джо Байден 24 сентября выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН: его команда обещает речь, в которой американский лидер обозначит свое видение того, как мир должен объединиться для решения ключевых проблем. Об этом пишет The New York Times.
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Как пишет газета, выступление Байдена состоится на фоне неопределенности по поводу будущей роли США в мире, в частности из-за войны России против Украины, обострения конфликтов на Ближнем Востоке и экономического противостояния с Китаем.
Президент США обещает продолжать дипломатические усилия по достижению перемирия в Газе и избежанию эскалации конфликта с участием Хезболлы в Ливане. В то же время, в Украине он сталкивается с важными решениями по использованию американского оружия для ударов по России.
На внутриполитической арене в США также существует неопределенность, отмечает NYT. Кандидат в лидеры США от демократов Камала Харрис, как и Байден, поддерживает стратегические альянсы, однако ее конкретные позиции еще формируются. Дональд Трамп, бывший президент и кандидат от республиканцев, обещает вернуться к изоляционистской политике под лозунгом "Америка превыше всего".
Мировые лидеры, в частности президент Владимир Зеленский, стремятся к встречам с Байденом, Харрис и Трампом во время их визита в Нью-Йорк. Зеленский уже запланировал встречу с Байденом на 26 сентября, отдельно он встретится с Харрис.
На фоне глобальных вызовов речь Байдена станет важным событием, которое подчеркнет роль США в мире, однако предстоящий курс Америки после выборов остается открытым вопросом, добавляют журналисты.
- Вечером 18 сентября Зеленский заявил, что План победы готов. Ранее он отмечал, что прежде всего передаст его действующему президенту США Байдену и кандидатам в президенты – Трампу и Харрис.
- 20 сентября Зеленский сказал, что План победы рассчитан на скорые решения партнеров с октября по декабрь.
- Также президент заявил, что План победы станет фундаментом для того, чтобы вести переговоры с Россией.
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