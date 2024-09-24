Байден подготовил речь на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. NYT узнала детали

Команда президента США обещает речь, в которой будет подтверждено лидерство Америки и призвано к общим глобальным действиям

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден 24 сентября выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН: его команда обещает речь, в которой американский лидер обозначит свое видение того, как мир должен объединиться для решения ключевых проблем. Об этом пишет The New York Times.

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Как пишет газета, выступление Байдена состоится на фоне неопределенности по поводу будущей роли США в мире, в частности из-за войны России против Украины, обострения конфликтов на Ближнем Востоке и экономического противостояния с Китаем.

Президент США обещает продолжать дипломатические усилия по достижению перемирия в Газе и избежанию эскалации конфликта с участием Хезболлы в Ливане. В то же время, в Украине он сталкивается с важными решениями по использованию американского оружия для ударов по России.

На внутриполитической арене в США также существует неопределенность, отмечает NYT. Кандидат в лидеры США от демократов Камала Харрис, как и Байден, поддерживает стратегические альянсы, однако ее конкретные позиции еще формируются. Дональд Трамп, бывший президент и кандидат от республиканцев, обещает вернуться к изоляционистской политике под лозунгом "Америка превыше всего".

Мировые лидеры, в частности президент Владимир Зеленский, стремятся к встречам с Байденом, Харрис и Трампом во время их визита в Нью-Йорк. Зеленский уже запланировал встречу с Байденом на 26 сентября, отдельно он встретится с Харрис.

На фоне глобальных вызовов речь Байдена станет важным событием, которое подчеркнет роль США в мире, однако предстоящий курс Америки после выборов остается открытым вопросом, добавляют журналисты.

Вечером 18 сентября Зеленский заявил, что План победы готов. Ранее он отмечал, что прежде всего передаст его действующему президенту США Байдену и кандидатам в президенты – Трампу и Харрис.

20 сентября Зеленский сказал, что План победы рассчитан на скорые решения партнеров с октября по декабрь.

Также президент заявил, что План победы станет фундаментом для того, чтобы вести переговоры с Россией.

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