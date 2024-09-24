Байден підготував промову на Генасамблею ООН у Нью-Йорку. NYT дізналася деталі

Команда президента США обіцяє промову, в якій буде підтверджено лідерство Америки та закликано до спільних глобальних дій

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден 24 вересня виступить перед світовими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН: його команда обіцяє промову, в якій американський лідер окреслить своє бачення того, як світ має об'єднатися для розв'язання ключових проблем. Про це пише The New York Times.

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Як пише газета, виступ Байдена відбудеться на тлі невизначеності щодо майбутньої ролі США у світі, зокрема через війну Росії проти України, загострення конфліктів на Близькому Сході та економічне протистояння з Китаєм.

Президент США обіцяє продовжувати дипломатичні зусилля для досягнення перемир'я в Газі й уникнення ескалації конфлікту з участю Хезболли в Лівані. Водночас в Україні він стикається з важливими рішеннями щодо використання американської зброї для ударів по Росії.

На внутрішньополітичній арені в США також є невизначеність, зазначає NYT. Кандидатка у лідери США від демократів Камала Гарріс, як і Байден, підтримує стратегічні альянси, однак її конкретні позиції ще формуються. Дональд Трамп, колишній президент і кандидат від республіканців, обіцяє повернутися до ізоляціоністської політики під гаслом "Америка понад усе".

Світові лідери, зокрема президент Володимир Зеленський, прагнуть зустрічей із Байденом, Гарріс і Трампом під час їхнього візиту до Нью-Йорка. Зеленський уже запланував зустріч із Байденом на 26 вересня, окремо він зустрінеться з Гарріс.

На тлі глобальних викликів, промова Байдена стане важливою подією, що підкреслить роль США у світі, проте майбутній курс Америки після виборів залишається відкритим питанням, додають журналісти.

Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що План перемоги готовий. Раніше він наголошував, що передусім передасть його чинному президенту США Байдену та кандидатам у президенти – Трампу і Гарріс.

20 вересня Зеленський сказав, що План перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів із жовтня до грудня.

Також президент заявив, що План перемоги стане фундаментом для того, аби вести перемовини з Росією.

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