Байден підготував промову на Генасамблею ООН у Нью-Йорку. NYT дізналася деталі
Президент США Джо Байден 24 вересня виступить перед світовими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН: його команда обіцяє промову, в якій американський лідер окреслить своє бачення того, як світ має об'єднатися для розв'язання ключових проблем. Про це пише The New York Times.
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Як пише газета, виступ Байдена відбудеться на тлі невизначеності щодо майбутньої ролі США у світі, зокрема через війну Росії проти України, загострення конфліктів на Близькому Сході та економічне протистояння з Китаєм.
Президент США обіцяє продовжувати дипломатичні зусилля для досягнення перемир'я в Газі й уникнення ескалації конфлікту з участю Хезболли в Лівані. Водночас в Україні він стикається з важливими рішеннями щодо використання американської зброї для ударів по Росії.
На внутрішньополітичній арені в США також є невизначеність, зазначає NYT. Кандидатка у лідери США від демократів Камала Гарріс, як і Байден, підтримує стратегічні альянси, однак її конкретні позиції ще формуються. Дональд Трамп, колишній президент і кандидат від республіканців, обіцяє повернутися до ізоляціоністської політики під гаслом "Америка понад усе".
Світові лідери, зокрема президент Володимир Зеленський, прагнуть зустрічей із Байденом, Гарріс і Трампом під час їхнього візиту до Нью-Йорка. Зеленський уже запланував зустріч із Байденом на 26 вересня, окремо він зустрінеться з Гарріс.
На тлі глобальних викликів, промова Байдена стане важливою подією, що підкреслить роль США у світі, проте майбутній курс Америки після виборів залишається відкритим питанням, додають журналісти.
- Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що План перемоги готовий. Раніше він наголошував, що передусім передасть його чинному президенту США Байдену та кандидатам у президенти – Трампу і Гарріс.
- 20 вересня Зеленський сказав, що План перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів із жовтня до грудня.
- Також президент заявив, що План перемоги стане фундаментом для того, аби вести перемовини з Росією.
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