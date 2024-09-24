Байден підготував промову на Генасамблею ООН у Нью-Йорку. NYT дізналася деталі
Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден 24 вересня виступить перед світовими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН: його команда обіцяє промову, в якій американський лідер окреслить своє бачення того, як світ має об'єднатися для розв'язання ключових проблем. Про це пише The New York Times.

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Як пише газета, виступ Байдена відбудеться на тлі невизначеності щодо майбутньої ролі США у світі, зокрема через війну Росії проти України, загострення конфліктів на Близькому Сході та економічне протистояння з Китаєм. 

Президент США обіцяє продовжувати дипломатичні зусилля для досягнення перемир'я в Газі й уникнення ескалації конфлікту з участю Хезболли в Лівані. Водночас в Україні він стикається з важливими рішеннями щодо використання американської зброї для ударів по Росії.

На внутрішньополітичній арені в США також є невизначеність, зазначає NYT. Кандидатка у лідери США від демократів Камала Гарріс, як і Байден, підтримує стратегічні альянси, однак її конкретні позиції ще формуються. Дональд Трамп, колишній президент і кандидат від республіканців, обіцяє повернутися до ізоляціоністської політики під гаслом "Америка понад усе".

Світові лідери, зокрема президент Володимир Зеленський, прагнуть зустрічей із Байденом, Гарріс і Трампом під час їхнього візиту до Нью-Йорка. Зеленський уже запланував зустріч із Байденом на 26 вересня, окремо він зустрінеться з Гарріс.

На тлі глобальних викликів, промова Байдена стане важливою подією, що підкреслить роль США у світі, проте майбутній курс Америки після виборів залишається відкритим питанням, додають журналісти.

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