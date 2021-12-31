Байден поговорит с Зеленским 2 января
Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после своего общения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
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"Белый дом сообщает, что Байден поговорит с лидером Украины в воскресенье, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета/территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военной мощи России на границах Украины и рассмотреть подготовку к предстоящим дипломатическим переговорам, чтобы помочь снизить региональную напряженность", – пишет корреспондент Associated Press в Белом доме.
"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером США — ничего об Украине без Украин. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с президентом США, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", – написал в Twitter Зеленский.
- 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После нее Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.
- 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину, РФ либо пойдет на деэскалацию, либо столкнется со сдерживанием со стороны США.
- В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.
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