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Байден поговорит с Зеленским 2 января

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31.12.2021, 20:58
Байден поговорит с Зеленским 2 января - Фото
Зеленский и Байден (Фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после своего общения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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"Белый дом сообщает, что Байден поговорит с лидером Украины в воскресенье, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета/территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военной мощи России на границах Украины и рассмотреть подготовку к предстоящим дипломатическим переговорам, чтобы помочь снизить региональную напряженность", – пишет корреспондент Associated Press в Белом доме.

Байден поговорит с Зеленским 2 января

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером США — ничего об Украине без Украин. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с президентом США, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", – написал в Twitter Зеленский.

Байден поговорит с Зеленским 2 января

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский джо байден
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