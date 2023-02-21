Байден: Россияне знают, что атака на одну страну НАТО — это нападение на весь Альянс

Президент США Джо Байден заявил, что россияне знают о том, что атака на одну из стран НАТО будет нападением на весь Альянс. Об этом он сообщил во время выступления в Варшаве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в 2024 году в США состоится саммит НАТО, где союзники будут отмечать 75-летнюю годовщину создания Альянса, который является самым сильным союзом в мире.

Он отметил, что каждый член НАТО и Россия знают, что нападение на одну страну НАТО — нападение на все страны и территории Альянса.

"За последний год США создали коалицию со своими союзниками для противостояния РФ. Все наши действия сегодня и в ближайшее время будут отражать нашу политику в следующие десятилетия", — заявил Байден.

СПРАВКА. В пятой статье договора о создании НАТО говорится, что союзники рассматривают вооруженное нападение на одного или нескольких из них как нападение на всех. Страны соглашаются оказать помощь. В частности, речь идет о мерах, которые они считают необходимыми для восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона, в том числе вооруженных сил. Она была активирована только один раз в истории НАТО, после терактов 11 сентября 2001 года. Это привело к тому, что страны НАТО приняли участие в войне против талибов и террористической организации Аль-Каида в Афганистане.

Смотрите также: Байден выступил с речью в Варшаве по случаю годовщины начала большой войны — видео

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.