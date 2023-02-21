Байден: Россияне знают, что атака на одну страну НАТО — это нападение на весь Альянс
Президент США Джо Байден заявил, что россияне знают о том, что атака на одну из стран НАТО будет нападением на весь Альянс. Об этом он сообщил во время выступления в Варшаве.
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По его словам, в 2024 году в США состоится саммит НАТО, где союзники будут отмечать 75-летнюю годовщину создания Альянса, который является самым сильным союзом в мире.
Он отметил, что каждый член НАТО и Россия знают, что нападение на одну страну НАТО — нападение на все страны и территории Альянса.
"За последний год США создали коалицию со своими союзниками для противостояния РФ. Все наши действия сегодня и в ближайшее время будут отражать нашу политику в следующие десятилетия", — заявил Байден.
- На встрече в Варшаве президент Польши Анджей Дуда напомнил Байдену о 40-м главе Белого дома Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР благодаря жесткой политике США.
- Байден заявил, что его страна не собирается нападать на Россию и разрушать ее.
- Байден: Путин потерял свою силу, Украина продолжит воевать и никогда не полюбит империю.
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