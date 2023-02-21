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Байден обратился к гражданам РФ: США не собираются разрушать Россию и нападать на нее

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 19:08
Байден обратился к гражданам РФ: США не собираются разрушать Россию и нападать на нее - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что его страна не собирается нападать на Россию и разрушать ее. Об этом он сообщил во время выступления в Варшаве.

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Он обратился к россиянам и сказал, что США не хотят разрушить Россию или атаковать ее. 

"Миллионы граждан РФ хотят жить в мире со своими соседями", — сказал Байден.

По его словам, диктатор Владимир Путин выбрал войну, а ее продолжительность — это его выбор. 

"Я уверен, что Украина сможет постоять за себя. Союзники помогают Украине противостоять России", — подчеркнул американский лидер. 

На встрече в Варшаве президент Польши Анджей Дуда напомнил Байдену о 40-м главе Белого дома Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР, благодаря жесткой политике США.

Читайте также: "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

Дмитро Гриниченко
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Россия США война нато джо байден
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