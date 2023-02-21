Байден обратился к гражданам РФ: США не собираются разрушать Россию и нападать на нее
Президент США Джо Байден заявил, что его страна не собирается нападать на Россию и разрушать ее. Об этом он сообщил во время выступления в Варшаве.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он обратился к россиянам и сказал, что США не хотят разрушить Россию или атаковать ее.
"Миллионы граждан РФ хотят жить в мире со своими соседями", — сказал Байден.
По его словам, диктатор Владимир Путин выбрал войну, а ее продолжительность — это его выбор.
"Я уверен, что Украина сможет постоять за себя. Союзники помогают Украине противостоять России", — подчеркнул американский лидер.
На встрече в Варшаве президент Польши Анджей Дуда напомнил Байдену о 40-м главе Белого дома Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР, благодаря жесткой политике США.
- Вчера Байден приехал в Киев с неанонсированным визитом. Поездку до последнего держали в секрете, Байден добирался до Украины на поезде от польской границы. Перед визитом американского лидера в Украину администрация США связывалась с РФ, чтобы избежать прямого конфликта между двумя ядерными державами.
- Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.
- Байден анонсировал дополнительную помощь Украине на $2,5 млрд.
Читайте также: "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев
Комментарии