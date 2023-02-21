Байден обратился к гражданам РФ: США не собираются разрушать Россию и нападать на нее

Президент США Джо Байден заявил, что его страна не собирается нападать на Россию и разрушать ее. Об этом он сообщил во время выступления в Варшаве.

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Он обратился к россиянам и сказал, что США не хотят разрушить Россию или атаковать ее.

"Миллионы граждан РФ хотят жить в мире со своими соседями", — сказал Байден.

По его словам, диктатор Владимир Путин выбрал войну, а ее продолжительность — это его выбор.

"Я уверен, что Украина сможет постоять за себя. Союзники помогают Украине противостоять России", — подчеркнул американский лидер.

На встрече в Варшаве президент Польши Анджей Дуда напомнил Байдену о 40-м главе Белого дома Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР, благодаря жесткой политике США.

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Дмитро Гриниченко

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