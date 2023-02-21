Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве по случаю годовщины начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В Белом доме заявляют, что американский лидер расскажет о том, как США сплотили мир в поддержке Украины, которая защищает свою свободу и демократию.
Вашингтон отмечает, что Байден скажет о том, как США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
На встрече в Варшаве президент Польши Анджей Дуда напомнил Байдену о 40-м главе Белого дома Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР, благодаря жесткой политике США.
- Вчера Байден приехал в Киев с неанонсированным визитом. Поездку до последнего держали в секрете, Байден добирался до Украины на поезде от польской границы. Перед визитом американского лидера в Украину администрация США связывалась с РФ, чтобы избежать прямого конфликта между двумя ядерными державами.
- Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.
- Байден анонсировал дополнительную помощь Украине на $2,5 млрд.
Читайте также: "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии