Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве по случаю годовщины начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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В Белом доме заявляют, что американский лидер расскажет о том, как США сплотили мир в поддержке Украины, которая защищает свою свободу и демократию.

Вашингтон отмечает, что Байден скажет о том, как США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

На встрече в Варшаве президент Польши Анджей Дуда напомнил Байдену о 40-м главе Белого дома Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР, благодаря жесткой политике США.

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Дмитро Гриниченко

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