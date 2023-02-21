UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден выступает с речью в Варшаве по случаю годовщины начала большой войны — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 18:25
Джо Байден (Фото: EPA)
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео

Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве по случаю годовщины начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Белом доме заявляют, что американский лидер расскажет о том, как США сплотили мир в поддержке Украины, которая защищает свою свободу и демократию.

Вашингтон отмечает, что Байден скажет о том, как США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

На встрече в Варшаве президент Польши Анджей Дуда напомнил Байдену о 40-м главе Белого дома Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР, благодаря жесткой политике США.

Читайте также: "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война военная помощь джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 