Байден возвращается в Белый дом после ковидной самоизоляции
Президент США Джо Байден 23 июля вернется в Белый дом после самоизоляции во время заболевания COVID-19. Об этом пишет компания CNN со ссылкой на администрацию американского лидера.
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Во вторник, 23 июля, Байден должен покинуть маленький пляжный городок Рехобот-Бич в штате Делавер, где он проводил самоизоляцию во время болезни ковидом.
Этот городок с населением 1 187 человек находится в около 195 километрах (2,5 часов езды на авто) от американской столицы Вашингтона. Из-за большого потока туристов местные называют Рехобот-Бич "летней столицей нации".
Анонсируется, что американский лидер вернется в свою администрацию в столице в 21:30 по Киеву (14:30 по местному времени).
В расписании Байдена нет других публичных мероприятий, отмечает CNN.
Президент США получил положительный ковид-тест 18 июля.
- 21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Гарриса.
- В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно слагать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.
- Члены Демократической партии планируют определить своего кандидата на пост президента США до 7 августа из-за онлайн-голосования, Гаррис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидатки.
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