Байден возвращается в Белый дом после ковидной самоизоляции

Американский лидер проводил свой карантин в пляжном городке Рехобот-Бич. Местные говорят, это "летняя столица нации"

Джо Байден (Фото: Ting Shen/EPA)

Президент США Джо Байден 23 июля вернется в Белый дом после самоизоляции во время заболевания COVID-19. Об этом пишет компания CNN со ссылкой на администрацию американского лидера.

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Во вторник, 23 июля, Байден должен покинуть маленький пляжный городок Рехобот-Бич в штате Делавер, где он проводил самоизоляцию во время болезни ковидом.

Этот городок с населением 1 187 человек находится в около 195 километрах (2,5 часов езды на авто) от американской столицы Вашингтона. Из-за большого потока туристов местные называют Рехобот-Бич "летней столицей нации".

Анонсируется, что американский лидер вернется в свою администрацию в столице в 21:30 по Киеву (14:30 по местному времени).

В расписании Байдена нет других публичных мероприятий, отмечает CNN.

Президент США получил положительный ковид-тест 18 июля.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Гарриса.

В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно слагать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.

Члены Демократической партии планируют определить своего кандидата на пост президента США до 7 августа из-за онлайн-голосования, Гаррис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидатки.

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