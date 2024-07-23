Байден повертається до Білого дому після ковідної самоізоляції

Американський лідер проводив свій карантин у пляжному містечку Рехобот-Біч. Місцеві кажуть, це "літня столиця нації"

Джо Байден (Фото: Ting Shen / EPA)

Президент США Джо Байден 23 липня повернеться до Білого дому після самоізоляції на час захворювання COVID-19. Про це пише компанія CNN з посиланням на адміністрацію американського лідера.

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У вівторок, 23 липня, Байден має залишити маленьке пляжне містечко Рехобот-Біч у штаті Делавер, де він проводив самоізоляцію під час того, як хворів ковідом.

Це містечко з населенням 1 187 людей знаходиться у близько 195 кілометрах (2,5 годин їзди автівкою) від американської столиці Вашингтона. Через великий потік туристів місцеві називають Рехобот-Біч "літньою столицею нації".

Анонсується, що американський лідер повернеться до своєї адміністрації у столиці о 21:30 за Києвом (14:30 за місцевим часом).

У розкладі Байдена немає інших публічних заходів, зазначає CNN.

Президент США отримав позитивний ковід-тест 18 липня.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

У Білому домі заявили, що Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах.

Члени Демократичної партії планують визначити свого кандидата на посаду президента США до 7 серпня через онлайн-голосування, Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки.

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