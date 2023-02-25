Байдену и членам его семьи запретили въезд в Пензенскую область России

Президенту США Джо Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область России. Об этом заявил губернатор региона страны-оккупанта Олег Мельниченко.

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По его словам, он распорядился запретить Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области.

"Наш регион не приветствует на своей территории людей, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у Байдена нет", — написал он.

Мельниченко заявил, что "шансы на исправление крайне невелики".

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Дмитро Гриниченко

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