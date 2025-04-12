BBC: Самолет F-16 пилота Иванова мог быть сбит российской ракетой

Пока нет официальных подтверждений этим данным

Павел Иванов (Фото: Instagram / Libkos)

Истребитель F-16, которым управлял погибший пилот Павел Иванов, вероятно был сбит российской ракетой. Об этом заявляет BBC Украина со ссылкой на собственные источники.

"В целом по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37", – заявил собеседник медиа в украинской власти.

Источник BBC исключает "дружеский огонь" в этой ситуации, поскольку в зоне, где Иванов выполнял задачи, не могло быть работы украинских систем противовоздушной обороны

Сейчас нет официальных подтверждений этим данным. LIGA.net пытается верифицировать эту информацию у своих источников.

СПРАВКА. Р-37 – российская авиаракета класса "воздух-воздух" большой дальности (заявленная – более 300 километров).



С-400 – российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Оккупанты заявляют, что ракетами 40Н6Е комплекс может поражать аэродинамические цели на дальности до 380 км, ограничения по высоте – 35 км. Также у РФ есть модификация комплекса, переделанная для ударов по наземным целям. Р-37 – российская авиаракета класса "воздух-воздух" большой дальности (заявленная – более 300 километров).С-400 – российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Оккупанты заявляют, что ракетами 40Н6Е комплекс может поражать аэродинамические цели на дальности до 380 км, ограничения по высоте – 35 км. Также у РФ есть модификация комплекса, переделанная для ударов по наземным целям.

12 апреля Воздушные силы сообщили, что летчик Иванов погиб во время выполнения боевого задания на самолете F-16.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу.

Президент Зеленский посмертно наградил военного званием Героя Украины.