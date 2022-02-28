Беларуские военные перемещаются к границе Украины – Генштаб ВСУ

Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений Вооруженных сил Беларуси перемещаются к границе Украины на Волынском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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В течение дня войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения на определенных направлениях, в первую очередь с целью оцепления и захвата Киева и крупных городов Украины, в частности, Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя.

Значительная часть военной техники прибывает с территории Беларуси и через оккупированный Крым.

Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений Вооруженных сил Беларуси приступили к перемещению к государственной границе Украины на Волынском направлении. Кроме того, территория Беларуси продолжает использоваться для боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации ВС РФ для выполнения задач на территории нашей страны, отметили в Генштабе ВСУ.

Самолеты оккупанта возобновили ведение воздушной разведки объектов на территории Украины по воздушному пространству Беларуси.

Также в Генштабе сообщили, что сегодня российские танки, следуя через Бородянку Киевской области, начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье, а также отдельная группа танков открыла хаотический огонь по многоэтажкам.

По информации военных, командиры российских тактических групп получили приказ об уничтожении вышек мобильной связи по ходу продвижения вглубь территории Украины.

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Вадим Ребрина

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