Беларуский дом заявил о задержании активистов в Киеве. В СБУ говорят: борются с нелегалами
Беларуский дом в Украине заявил о задержании в Киеве сотрудниками Службы безопасности пяти человек, двух из них уже отпустили. Пресс-служба СБУ в комментарии LIGA.net сообщила, что задержания прошли в рамках операции по выявлению нелегальных мигрантов, и двое из задержанных незаконно пересекли границу.
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Изначально в Беларуском доме в Украине сообщили о задержании волонтера Алены Жаркевич. Она помогала соотечественникам, оказавшимся в Украине "без крыши над головой, а иногда и без документов". Позже в организации сообщили, что задержаны еще четыре человека.
В Беларуском доме заявили, что задержанным предоставили "классический выбор" – сотрудничество или депортация. Также их якобы вербовали, угрожая депортацией из Украины. В организации утверждают, что это "не случайная профилактическая беседа", и за беларусами якобы давно велась слежка.
Спустя несколько часов в Беларуском доме сообщили, что Жаркевич и еще одного человека уже отпустили – трое все еще задержаны.
В украинской Службе безопасности задержания объяснили операцией по противодействию нелегальной миграции, которая проводится совместно с Нацполицией. Операция проходит с 1 по 31 сентября и предусматривает мероприятия по выявлению лиц, которые нелегально оказались в Украине.
"16 сентября в рамках этой операции прошла проверка одного из киевских хостелов, где выявлено 12 граждан Республики Беларусь. При этом правоохранителями установлено, что двое из них незаконно пересекли государственную границу Украины. Указанные особы были приглашены в административное здание СБУ для их опроса", – сказано в сообщении.
В СБУ добавили, что после проверок граждан Беларуси передали миграционной службе.
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