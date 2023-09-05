Беларуский пограничник зашел на сторону Польши, где пытался спилить забор – RMF24

Польское издание RMF24 со ссылкой на источники сообщает, что один из беларуских пограничников зашел на территорию Польши, когда пытался выпилить дыру в заборе на границе. Увидев польских коллег – сбежал.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным журналистов, эпизод произошел на польской стороне границы в районе села Дубиче Церкевне.

Системы наблюдения на польско-беларуской границе зафиксировали, как пограничник в форме, балаклаве и с оружием пытался пропилить дыру в заборе, зайдя на территорию соседнего государства.

Увидев, как к нему приближается польский пограничник, беларус скрылся, пишет издание.

Поляки составили рапорт о проникновении служащего Беларуси на территорию Польши. Дыру в заборе солдату проделать так и не удалось.

По информации журналистов, это первый доказанный случай, когда срезанием забора занимался человек в форме с беларуской стороны.

15 июня 2023 года польские пограничники сообщили, что неизвестно, из чего и кто стрелял в них со стороны Беларуси, повредив зеркало и окно служебного авто.

Читайте также: Пограничники "поймали" американца на каяке. Он случайно причалил к берегу Одессы

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.