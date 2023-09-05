UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Беларуский пограничник зашел на сторону Польши, где пытался спилить забор – RMF24

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 15:57
Беларуский пограничник зашел на сторону Польши, где пытался спилить забор – RMF24 - Фото
Фото: Straż Graniczna

Польское издание RMF24 со ссылкой на источники сообщает, что один из беларуских пограничников зашел на территорию Польши, когда пытался выпилить дыру в заборе на границе. Увидев польских коллег – сбежал.

По данным журналистов, эпизод произошел на польской стороне границы в районе села Дубиче Церкевне.

Системы наблюдения на польско-беларуской границе зафиксировали, как пограничник в форме, балаклаве и с оружием пытался пропилить дыру в заборе, зайдя на территорию соседнего государства.

Увидев, как к нему приближается польский пограничник, беларус скрылся, пишет издание.

Поляки составили рапорт о проникновении служащего Беларуси на территорию Польши. Дыру в заборе солдату проделать так и не удалось.

По информации журналистов, это первый доказанный случай, когда срезанием забора занимался человек в форме с беларуской стороны.

  • 15 июня 2023 года польские пограничники сообщили, что неизвестно, из чего и кто стрелял в них со стороны Беларуси, повредив зеркало и окно служебного авто.

Читайте также: Пограничники "поймали" американца на каяке. Он случайно причалил к берегу Одессы

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
границапольшабеларусьзаборпограничник
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 