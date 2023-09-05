Білоруський прикордонник зайшов на бік Польщі, де намагався спиляти паркан – RMF24

Польське видання RMF24 з посиланням на джерела повідомляє, що один із білоруських прикордонників зайшов на територію Польщі, коли намагався випиляти дірку у паркані на кордоні. Побачивши польських колег – втік.

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За даними журналістів, епізод відбувся на польському боці кордону в районі села Дубичі Церковні.

Системи спостереження на польсько-білоруському кордоні зафіксували, як прикордонник у формі, балаклаві та зі зброєю намагався пропиляти дірку у паркані, зайшовши на територію сусідньої держави.

Побачивши, як до нього наближається польський прикордонник, білорус втік, пише видання.

Поляки склали рапорт щодо проникнення білоруського службовця на територію Польщі. Дірку у паркані білоруському солдату проробити так і не вдалося.

За інформацією журналістів, це перший доведений випадок, коли зрізанням паркану займалася людина у формі з білоруського боку.

15 червня 2023 року польські прикордонники повідомили, що невідомо, з чого та хто стріляв у них із боку Білорусі, пошкодивши дзеркало та вікно службового авто.

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