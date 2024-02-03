Белгород частично обесточен. Власти РФ говорят о "технических нарушениях"

Белгород регулярно жалуется на взрывы и атаки беспилотников, но сегодняшние проблемы со светом местные власти с этим не связывают

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Граничащий с Украиной российский город Белгород по состоянию на вечер 3 февраля частично обесточен. Местные власти объяснили это "техническим нарушением в сети".

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Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что на нескольких улицах "аварийное отключение электроэнергии".

"Произошло техническое нарушение в сети. Энергетики сообщают, что специалисты уже приступили к переключениям. В течение 1-1,5 часов все восстановят", – уверяет мэр города.

В соцсетях публикуют фото и видео обесточенного Белгорода.

Фото – соцсети