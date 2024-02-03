Бєлгород частково знеструмлено. Влада РФ говорить про "технічні порушення"
Російське місто Бєлгород, що межує з Україною, станом на вечір 3 лютого частково знеструмлено. Місцева влада пояснила це "технічним порушенням у мережі".
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Мер Бєлгорода Валентин Демидов повідомив, що на кількох вулицях "аварійне відключення електроенергії".
"Відбулося технічне порушення в мережі. Енергетики повідомляють, що фахівці вже розпочали перемикання. Протягом 1-1,5 години всі відновлять", – запевняє мер міста.
У соцмережах публікують фото та відео знеструмленого Бєлгорода.
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