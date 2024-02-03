Бєлгород частково знеструмлено. Влада РФ говорить про "технічні порушення"
Фото - соцмережі

Російське місто Бєлгород, що межує з Україною, станом на вечір 3 лютого частково знеструмлено. Місцева влада пояснила це "технічним порушенням у мережі".

Мер Бєлгорода Валентин Демидов повідомив, що на кількох вулицях "аварійне відключення електроенергії".

"Відбулося технічне порушення в мережі. Енергетики повідомляють, що фахівці вже розпочали перемикання. Протягом 1-1,5 години всі відновлять", – запевняє мер міста.

У соцмережах публікують фото та відео знеструмленого Бєлгорода.

Бєлгород частково знеструмлено. Влада РФ говорить про "технічні порушення"
Фото – соцмережі
  • 11 січня повідомлялося, що у Бєлгороді зупинки громадського транспорту почали укріплювати мішками з піском та бетоном.
  • 24 січня 2024 року у Бєлгородській області впав російський Іл-76. Таких РФ має на озброєнні близько 100.
  • У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме знаходився на борту, але підтвердили, що цього дня дійсно мав відбутися обмін полоненими.
безпілотниквійнасвітлобєлгороделектроенергіяпподронБПЛА