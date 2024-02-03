Бєлгород частково знеструмлено. Влада РФ говорить про "технічні порушення"

Бєлгород регулярно скаржиться на вибухи та атаки безпілотників, але сьогоднішні проблеми зі світлом місцева влада з цим не пов'язує

Фото - соцмережі

Російське місто Бєлгород, що межує з Україною, станом на вечір 3 лютого частково знеструмлено. Місцева влада пояснила це "технічним порушенням у мережі".

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Мер Бєлгорода Валентин Демидов повідомив, що на кількох вулицях "аварійне відключення електроенергії".

"Відбулося технічне порушення в мережі. Енергетики повідомляють, що фахівці вже розпочали перемикання. Протягом 1-1,5 години всі відновлять", – запевняє мер міста.

У соцмережах публікують фото та відео знеструмленого Бєлгорода.

Фото – соцмережі