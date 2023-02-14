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Белый дом работает с Конгрессом для утверждения еще $10 млрд помощи Украине – WP

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 08:10
Белый дом работает с Конгрессом для утверждения еще $10 млрд помощи Украине – WP - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Администрация президента США Джо Байдена "работает с Конгрессом", чтобы утвердить еще $10 млрд прямой бюджетной помощи Украине. Об этом говорится в статье The Washington Post.

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Издание пишет со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации, что Белый дом работает с Конгрессом над утверждением пакета в $10 млрд прямой бюджетной помощи Украине, а также, как ожидается, на следующей неделе объявит о новом крупном пакете военной помощи и введет новые санкции в отношении России.

При этом газета делает акцент на том, что, как утверждают ее источники, официальные лица в Вашингтоне стремятся убедить Киев, что "переломный момент" в войне стоит ожидать уже этой весной, и эту возможность нужно использовать, поскольку со временем "будет трудно продолжать получать такой же уровень оборонной и экономической помощи от Конгресса".

США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но это "сколько потребуется" относится ко времени, пока продолжается сопротивление российскому вторжению, но не к стоимости поддержки, подчеркнул чиновник. 

Понимание важности для Белого дома вопроса безопасности Украины и Европы подчеркивается тем, что вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас будут лично участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе, а президент Байден на следующей неделе едет в Польшу, где выступит в связи с годовщиной начала российского вторжения. 

Сергій Бережний
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