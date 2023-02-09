"Путин уже потерял Украину". Байден заверил, что США "не будут стоять в сторонке" и впредь

Американский президент Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин "уже потерял Украину", и военная, финансовая, политическая помощь официальному Киеву со стороны США пока ничем не ограничивается. Об этом он сказал в интервью PBS NewsHour.

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Он назвал вторжение "испытанием на века, для Америки и всего мира".

"Путин ни за что не сможет [победить] – он уже потерял Украину", – подчеркнул Байден.

При это он назвал "твердой приверженностью" американскую помощь Украине, заверив, что она пока вне опасности сокращения или прекращения.

"Когда все эти люди, Джордан или кто там еще, кого вы упомянули [кто против помощи Украине или хотят ее пересмотреть]... Это как, сотни тысяч российских военных вторгнутся и будут разграблять Украину, а мы что, постоим в сторонке и ничего не сделаем с этим? Камон", – развел руками Байден.

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Байден гордится тем, что "смог полностью объединить НАТО" с тех пор, как почти год назад началось большое российское вторжение.

"И что я сделал (думаю, горжусь этим) – смог полностью объединить НАТО. Он [Путин] был уверен, что НАТО коллапсирует, что НАТО не вмешается", – сказал президент США.

Он добавил, что смог привлечь также союзников в Азии к тому, чтобы они помогали европейцам против России, и потому, по состоянию на 2023-й, "мы [союзники] в лучших отношениях и имеем больший контроль за нашей судьбой, чем когда-либо".

Байден подчеркнул: он понял бы, если бы какая-то страна, вроде Германии или Японии, не захотела бы помогать Украине. И добавил: "Но что они бы стали делать, если бы Россия прошлась по Украине, вторглась в Беларусь или куда-то еще?"

8 февраля 2023-го Байден назвал войну РФ против Украины одной из главных причин мировой инфляции.

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Євген Пилипенко

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