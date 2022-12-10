Бенкси продаст 50 своих работ и отдаст деньги на помощь Украине
Всемирно известный британский уличный художник Бэнкси создал 50 рисунков-трафаретов, выставил их на продажу через сайт благотворительного фонда, все вырученные деньги пойдут на помощь для Украины. Об этом сообщается в Instagram Бэнкси и на сайте фонда Legasy Of War.
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"Я сделал 50 таких принтов, а все вырученные средства пойдут нашим друзьям в Украине. Посетите сайт banky.legacyofwarfoundation.com", – написал Бэнкси.
На сайте фонда отмечается, что каждая из 50-ти копий подписана и пронумерована, один покупатель может приобрести только один экземпляр по цене 5000 фунтов стерлингов (около $6100).
Каждый экземпляр заключен в деревянную раму и уникален, поскольку царапины на каждую работу Бэнкси наносил отдельно – с помощью ножа для пиццы.
"Если вы хотите приобрести один, пожалуйста, зарегистрируйте свои данные ниже. Регистрация заканчивается в пятницу, 16 декабря, в 12:00 по Гринвичу. Множественные заказы и боты будут дисквалифицированы. Успешные кандидаты будут выбраны с помощью компьютера, и им будет отправлена информация о том, как завершить покупку", – говорится на сайте.
На средства, вырученные от распродажи этих работ, будут закплны новые машины скорой помощи и машины поддержки.
"Они нужны на Донбассе для продолжения эвакуации инвалидов, пожилых людей и пострадавших мирных жителей. Мы отправим генераторы, газовые обогреватели и фонари на солнечных батареях в громады, которые переживают суровую зиму без электричества. И мы сможем продолжить нашу поддержку приютов в Киеве для женщин и ЛГБТК-сообществ", – сказал генеральный директор фонда Legasy Of War Джайлз Дулей.
- 29 марта 2022 года сообщалось, что картину Бэнкси продали на аукционе, чтобы отдать деньги киевской больнице "Охматдет".
- В середине ноября он подтвердил, что создал семь граффити в различных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене, Горенке и Бородянке. Эти граффити — первые публичные работы художника за год молчания.
- Он опубликовал видео, как делал их: в конце ролика русскоязычный мужчина агрессивно оценил работу автора.
- В начале зимы 2 декабря в Гостомеле злоумышленники срезали с разрушенного здания граффити Бэнкси и были задержаны с картиной.
- 9 декабря Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня под Киевом.
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