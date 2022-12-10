UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бенкси продаст 50 своих работ и отдаст деньги на помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 06:38
Бенкси продаст 50 своих работ и отдаст деньги на помощь Украине - Фото
Фото: Instagram Бэнкси

Всемирно известный британский уличный художник Бэнкси создал 50 рисунков-трафаретов, выставил их на продажу через сайт благотворительного фонда, все вырученные деньги пойдут на помощь для Украины. Об этом сообщается в Instagram Бэнкси и на сайте фонда Legasy Of War.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я сделал 50 таких принтов, а все вырученные средства пойдут нашим друзьям в Украине. Посетите сайт banky.legacyofwarfoundation.com", – написал Бэнкси.

Бенкси продаст 50 своих работ и отдаст деньги на помощь Украине

На сайте фонда отмечается, что каждая из 50-ти копий подписана и пронумерована, один покупатель может приобрести только один экземпляр по цене 5000 фунтов стерлингов (около $6100).

Каждый экземпляр заключен в деревянную раму и уникален, поскольку царапины на каждую работу Бэнкси наносил отдельно – с помощью ножа для пиццы.

"Если вы хотите приобрести один, пожалуйста, зарегистрируйте свои данные ниже. Регистрация заканчивается в пятницу, 16 декабря, в 12:00 по Гринвичу. Множественные заказы и боты будут дисквалифицированы. Успешные кандидаты будут выбраны с помощью компьютера, и им будет отправлена информация о том, как завершить покупку", – говорится на сайте.

На средства, вырученные от распродажи этих работ, будут закплны новые машины скорой помощи и машины поддержки.

"Они нужны на Донбассе для продолжения эвакуации инвалидов, пожилых людей и пострадавших мирных жителей. Мы отправим генераторы, газовые обогреватели и фонари на солнечных батареях в громады, которые переживают суровую зиму без электричества. И мы сможем продолжить нашу поддержку приютов в Киеве для женщин и ЛГБТК-сообществ", – сказал генеральный директор фонда  Legasy Of War  Джайлз Дулей.

Смотрите видео: Малюська нарисовал на стене Ирпенской тюрьмы граффити в духе Бэнкси

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бэнкси военная помощь война художник
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 