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Бербок "очень серьезно" относится к угрозам Путина ядерным оружием – он уже показал себя

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 18:10
Бербок
Анналена Бербок (Фото: EPA-EFE/MICHAEL SOHN)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "очень серьезно" относится к угрозам российского диктатор Владимира Путина применить ядерное оружие, так как он не гнушается самых страшных военных преступлений. Об этом она сказала в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

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"Мы очень серьезно относимся к его словам – иное было бы легкомысленно. За более чем 220 дней войны Владимир Путин неоднократно показывал, что не гнушается самых страшных военных преступлений", – сказала глава МИД Германии.

Она подчеркнула, что армия российского диктатора не останавливалась перед ударами по детям и больницам, и сам Путин "даже готов разрушить собственную страну". Однако, отметила Бербок, Путин и раньше выступал с "безответственными угрозами".

"Мы не должны и не будем поддаваться на шантаж, Путин воспримет это как приглашение к дальнейшей эскалации", – сказала Бербок.

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Она также заявила, что речь Путина 30 сентября, в которой он объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины, "ясно дала понять, что его имперская мания не ограничивается Украиной". 

"Поэтому мы ответственно продолжаем оказывать поддержку Украине. Если России сойдет с рук захват земель и шантаж и она выиграет эту войну, то есть уничтожит Украину, то не только европейский мирный порядок окажется в руинах, но и ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности", – сказала глава МИД Германии.

Бербок убеждена, что российский диктатор теряет международную поддержку и вряд ли какая-либо страна в мире до сих пор стоит за Путиным, а сотни тысяч молодых россиян бегут из страны. Она заявила, что Путин сейчас "более одинок и изолирован, чем когда-либо".

  • Российский диктатор Владимир Путин регулярно угрожает применить ядерное оружие.
  • ГУР оценивает как "очень высокую" вероятность использования Россией против Украины тактического ядерного оружия. 
  • Евросовет заявил, что ядерные угрозы со стороны Кремля и мобилизация в РФ не поколеблют решимости продолжать поддерживать Украину.
  • Генсек НАТО обещает "существенные последствия" для РФ, если она применит ядерное оружие.

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Оксана Житнюк
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Германия война владимир путин ядерное оружие Анналена Бербок
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