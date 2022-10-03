Бербок "очень серьезно" относится к угрозам Путина ядерным оружием – он уже показал себя

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "очень серьезно" относится к угрозам российского диктатор Владимира Путина применить ядерное оружие, так как он не гнушается самых страшных военных преступлений. Об этом она сказала в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы очень серьезно относимся к его словам – иное было бы легкомысленно. За более чем 220 дней войны Владимир Путин неоднократно показывал, что не гнушается самых страшных военных преступлений", – сказала глава МИД Германии.

Она подчеркнула, что армия российского диктатора не останавливалась перед ударами по детям и больницам, и сам Путин "даже готов разрушить собственную страну". Однако, отметила Бербок, Путин и раньше выступал с "безответственными угрозами".

"Мы не должны и не будем поддаваться на шантаж, Путин воспримет это как приглашение к дальнейшей эскалации", – сказала Бербок.

Читайте также: Мы пытаемся докричаться до Путина, чтобы он закончил свою войну – Шольц

Она также заявила, что речь Путина 30 сентября, в которой он объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины, "ясно дала понять, что его имперская мания не ограничивается Украиной".

"Поэтому мы ответственно продолжаем оказывать поддержку Украине. Если России сойдет с рук захват земель и шантаж и она выиграет эту войну, то есть уничтожит Украину, то не только европейский мирный порядок окажется в руинах, но и ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности", – сказала глава МИД Германии.

Бербок убеждена, что российский диктатор теряет международную поддержку и вряд ли какая-либо страна в мире до сих пор стоит за Путиным, а сотни тысяч молодых россиян бегут из страны. Она заявила, что Путин сейчас "более одинок и изолирован, чем когда-либо".

Российский диктатор Владимир Путин регулярно угрожает применить ядерное оружие.

ГУР оценивает как "очень высокую" вероятность использования Россией против Украины тактического ядерного оружия.

Евросовет заявил, что ядерные угрозы со стороны Кремля и мобилизация в РФ не поколеблют решимости продолжать поддерживать Украину.

Генсек НАТО обещает "существенные последствия" для РФ, если она применит ядерное оружие.

Читайте также: Если произойдет ядерный взрыв: как подготовить дом, себя, детей и домашних питомцев

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.